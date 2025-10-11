Choque entre tren y tráiler provoca cierre vial en Ramos Arizpe

Un tren chocó contra un tráiler que transportaba aluminio en la carretera Los Pinos, esparciendo la carga y provocando gran movilización de emergencia

La tarde de este viernes se registró un accidente en la carretera Los Pinos, en el municipio de Ramos Arizpe, donde un tren impactó la parte trasera de un tráiler que transportaba aluminio.

El fuerte choque provocó que el material quedara esparcido sobre las vías, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, Bomberos y Policía Municipal para atender la situación, realizar labores de limpieza y asegurar la zona. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, el incidente generó complicaciones en la circulación vehicular.

La carretera permanece cerrada mientras se retira el material derramado, por lo que se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas para evitar contratiempos. Autoridades locales ya trabajan para restablecer el tránsito lo antes posible.