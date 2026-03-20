Choque entre tráiler y motocicleta deja lesionado en Ramos Arizpe

El percance vial se registró durante la mañana de este jueves sobre el bulevar Isidro López Zertuche, a la altura de la empresa Ryder

Un joven de 21 años resultó lesionado tras un accidente entre un tractocamión y una motocicleta registrado sobre el bulevar Isidro López Zertuche, a la altura de la empresa Ryder, en Ramos Arizpe.

De acuerdo con el reporte de emergencia, el percance ocurrió cuando el operador del tractocamión intentó realizar una maniobra de retorno sin las debidas precauciones, lo que provocó que le cortara la circulación a la motocicleta.

El conductor de la unidad ligera, identificado como Leonardo Daniel Cepeda Cisneros, presentó una posible fractura en la rodilla derecha tras el impacto.

Paramédicos de Protección Civil de Ramos Arizpe que acudieron al lugar brindaron atención prehospitalaria y posteriormente trasladaron al lesionado a la clínica 2 del IMSS en código amarillo, para su valoración médica.

El accidente se registró en los carriles con dirección de sur a norte, generando la movilización de los cuerpos de emergencia y afectaciones momentáneas a la circulación en la zona.