Choque entre pipa de gas y vehículo provoca caos vial

Elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron maniobras preventivasd para eliminar cualquier riesgo debido a la presencia de la pipa

Un fuerte accidente de tránsito se registró sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, donde una pipa de gas colisionó por alcance contra un automóvil particular, generando una importante movilización de los cuerpos de emergencia y afectaciones a la circulación vehicular.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador de la unidad de carga no logró detener su marcha a tiempo y terminó impactando un automóvil Chevrolet, el cual fue proyectado hacia los carriles de circulación contraria. El percance ocurrió en el tramo comprendido entre los bulevares Venustiano Carranza y Rufino Tamayo.

Aunque el choque fue de consideración, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas. Elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron maniobras para eliminar cualquier riesgo debido a la presencia de la pipa, mientras agentes de tránsito coordinaron la circulación hasta que ambas unidades fueron retiradas del lugar.