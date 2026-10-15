Choque entre camionetas deja daños materiales en Parras

Dos camionetas chocaron en el cruce de la Calzada del Marqués y la carretera Parras-General Cepeda; una conductora sufrió golpes

Un aparatoso accidente vial registrado la mañana del lunes 12 de octubre dejó importantes daños materiales en dos camionetas, luego de que ambas unidades colisionaran en el cruce de la Calzada del Marqués y la carretera Parras-General Cepeda.

El percance ocurrió minutos después de las 7:00 de la mañana, cuando, de acuerdo con los primeros reportes, una camioneta Jeep Patriot gris, conducida por Miriam, de 49 años, intentaba cruzar la carretera estatal en dirección de poniente a oriente.

En ese momento, una camioneta Ford F-150 roja, manejada por Isaac, de 25 años, transitaba de sur a norte por dicha vía, impactándose contra el costado derecho de la Jeep. Debido a la fuerza del choque, esta última unidad fue proyectada hacia la explanada de una gasolinera cercana.

Tras el reporte al Sistema Local de Emergencias, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindar atención a la conductora de la Jeep, quien presentó diversos golpes. Luego de ser valorada, se determinó que no era necesario trasladarla a un hospital.

Por su parte, elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del accidente.

Finalmente, las camionetas involucradas fueron retiradas del lugar y trasladadas a un corralón, mientras que los conductores realizarían el procedimiento correspondiente para llegar a un acuerdo por la reparación de los daños ocasionados.

El incidente dejó como saldo cuantiosas pérdidas materiales, sin que se reportaran personas con lesiones que requirieran hospitalización.