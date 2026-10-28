Choque entre camión y camioneta provoca filas en el periférico

De acuerdo con los primeros informes, el conductor del tractocamión intentó cambiar de carril, pero durante la maniobra invadió la trayectoria de la camioneta

La circulación sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez presentó afectaciones la tarde de este martes, luego de que un tractocamión y una camioneta Chevrolet chocaran a la altura del puente de Manuel Pérez Treviño, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor del tractocamión intentó cambiar de carril, pero durante la maniobra invadió la trayectoria de la camioneta y la impactó en el costado izquierdo.

A consecuencia del golpe, la camioneta giró frente a la unidad de carga y terminó estrellándose contra los muros de concreto que dividen la vialidad, lo que ocasionó daños materiales en el vehículo.

Pese a la forma en que ocurrió el accidente, no se reportaron personas lesionadas. Un menor que viajaba en la camioneta presentó una crisis nerviosa, aunque no fue necesario solicitar una ambulancia para atenderlo.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar las diligencias correspondientes y coordinar las maniobras para retirar los vehículos involucrados.

El percance generó filas de automóviles en dirección al distribuidor vial El Sarape mientras se realizaban los trabajos para liberar los carriles. Las autoridades recabaron la información necesaria para establecer las circunstancias del choque y deslindar responsabilidades.