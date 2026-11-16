Una camioneta conducida por una mujer presuntamente ignoró la luz roja del semáforo e impactó por un costado a un camión de pasajeros

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Un accidente entre un camión de transporte urbano de la Ruta Arteaga y una camioneta particular dejó un saldo preliminar de 14 personas lesionadas la noche de este domingo, en el cruce de las calles Presidente Cárdenas y Matamoros, en el centro de Saltillo.

Camión chocó contra un señalamiento tras el impacto

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora de la camioneta presuntamente no respetó la luz roja del semáforo y terminó impactándose contra un costado de la unidad de transporte público, que circulaba de norte a sur por la calle Matamoros.

El impacto provocó que el conductor del camión perdiera el control de la unidad, que continuó su trayectoria hasta chocar contra un señalamiento fijo ubicado a unos metros de una gasolinera.

Tras el accidente, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención a los pasajeros que resultaron lesionados.

Trasladan a 13 pasajeros a hospitales

En total, 13 personas que viajaban en el camión de la Ruta Arteaga fueron atendidas y trasladadas a distintos hospitales privados y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La conductora de la camioneta también resultó lesionada, con lo que el saldo preliminar del accidente ascendió a 14 personas afectadas.

Entre los pasajeros lesionados se encuentran hombres y mujeres de distintas edades, incluidos adultos mayores, quienes recibieron atención de los cuerpos de emergencia.

Tránsito determinará las responsabilidades del accidente

El choque ocurrió en una de las intersecciones del centro de Saltillo, donde la unidad de transporte público realizaba su recorrido habitual.

Las primeras versiones señalan que la camioneta habría cruzado la intersección cuando el semáforo marcaba la luz roja para su circulación, aunque corresponderá a las autoridades de tránsito determinar las circunstancias y responsabilidades del accidente.

Los lesionados fueron canalizados a diferentes unidades médicas para recibir valoración y atención hospitalaria, mientras se realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.