Choque entre autobús y tráiler deja un lesionado en carretera 57

De acuerdo con los primeros reportes, al momento de la llegada de las autoridades el operador del tractocamión ya no se encontraba en el lugar

Un accidente entre un autobús de pasajeros y un tractocamión movilizó a los cuerpos de emergencia sobre la carretera federal 57, en el tramo Nava–Piedras Negras, donde una persona resultó lesionada.

El percance fue reportado durante la madrugada de este lunes alrededor de las 4:50 horas, a la altura del kilómetro 227.

Paramédicos y bomberos brindaron atención a una persona que presentaba golpes en distintas partes del cuerpo, dolor en el cuello y una herida en la cabeza. Tras ser valorada, recibió atención médica por las lesiones sufridas.

En las labores también participaron elementos de la Guardia Nacional, quienes resguardaron el área y coordinaron las maniobras para retirar los vehículos y evitar mayores riesgos para los automovilistas.

De acuerdo con los primeros reportes, al momento de la llegada de las autoridades el operador del tractocamión ya no se encontraba en el lugar, por lo que se iniciaron las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente y dar con su paradero.

El choque provocó afectaciones parciales a la circulación mientras se realizaban las maniobras de auxilio y el retiro de las unidades siniestradas.