Choque entre auto y moto deja daños en gasolinera de Parras

Según la versión del joven, un automóvil le habría cerrado el paso cuando intentaba ingresar a la gasolinera, provocando que se registrara el impacto

Daños materiales dejó un choque entre una motocicleta y un automóvil ocurrido durante las primeras horas del día sobre la Calzada del Marqués, en el cruce con la calle 16 de Septiembre, a la altura de una estación de servicio.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el motociclista, identificado como Alexis, de 18 años, circulaba a bordo de una Italika FT 150 color gris sobre la calle 16 de Septiembre y pretendía incorporarse a la Calzada del Marqués con dirección al poniente.

Según la versión del joven, un automóvil le habría cerrado el paso cuando intentaba ingresar a la gasolinera, provocando que se registrara el impacto.

En el accidente también participó un Mazda 6 color negro, con placas del estado de Durango, conducido por Javier, de 25 años, quien circulaba por la Calzada del Marqués de poniente a oriente.

El conductor del automóvil señaló que la motocicleta circulaba presuntamente a exceso de velocidad y que, al momento de ingresar a la estación de servicio, el motociclista realizó una maniobra repentina, terminando por impactarse contra la parte trasera de su vehículo.

Tras el choque, el motociclista salió proyectado, aunque por fortuna no presentó lesiones de consideración.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar a ambos conductores, sin que fuera necesario trasladarlos a un hospital.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del accidente y, debido a que los involucrados no lograron llegar a un acuerdo en el lugar, ambos conductores y sus vehículos fueron trasladados a las instalaciones de la corporación.

Será mediante el peritaje correspondiente como se determinará la responsabilidad de cada uno de los involucrados.