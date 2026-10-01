Choque en Ramos Arizpe deja tres personas heridas

Tres personas resultaron lesionadas tras un choque entre dos vehículos ocurrido en el libramiento Óscar Flores Tapia, en Ramos Arizpe

Tres personas fueron trasladadas a un hospital después de un accidente vial registrado sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, en Ramos Arizpe, donde participaron dos vehículos.

El percance involucró un Chevrolet Cavalier azul, conducido por Ricardo Araiza, de 47 años, y una Mitsubishi Outlander, manejada por Estefanía Esther Martínez Herrera, de 34 años.

De acuerdo con el reporte preliminar, el Cavalier circulaba de norte a sur y al realizar una maniobra para incorporarse hacia la empresa HEYNG se produjo el impacto con la camioneta, que transitaba en sentido contrario.

En un primer momento se informó que no había personas lesionadas y que ambos conductores permanecían en el lugar para resolver la situación correspondiente.

Sin embargo, posteriormente tres personas aceptaron ser trasladadas al hospital Medical Care para una valoración médica.

Se trata de una mujer de 27 años y dos hombres de 22 y 23 años, quienes presentaban golpes en distintas partes del cuerpo y dolor cervical.