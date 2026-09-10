Choque deja dos muertos en la Carretera Saltillo-Zacatecas

Dos personas murieron tras un choque frontal en la carretera Saltillo-Zacatecas; el impacto provocó un incendio en la cabina del tráiler

Dos personas murieron tras un choque frontal entre un camión de transporte de valores y un tráiler en la carretera Saltillo-Zacatecas, en Coahuila.

Un fuerte accidente de tránsito dejó dos personas sin vida en el kilómetro 296 de la carretera Saltillo-Zacatecas, luego de que un camión de transporte de valores se impactara de frente contra un tráiler que trasladaba rollos y tubos de acero.

De acuerdo con los primeros reportes, existen versiones sobre las posibles causas del percance. Una de ellas señala que el conductor del camión blindado habría intentado adelantar a otra camioneta y, durante la maniobra, habría rozado uno de sus espejos retrovisores, lo que provocó que perdiera el control.

Otra versión apunta a que el conductor presuntamente se habría quedado dormido mientras circulaba por la carretera. Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente.

Impacto provoca incendio en el tráiler

Tras perder el control, el camión de valores invadió el carril contrario y chocó frontalmente contra el tráiler que transportaba tubos y rollos de acero.

El impacto ocasionó graves daños en ambas unidades y provocó un incendio en la cabina del tráiler, que quedó completamente consumida por las llamas.

El conductor y el copiloto del camión de valores perdieron la vida en el lugar. En tanto, los tripulantes del segundo vehículo resultaron ilesos y fueron valorados por paramédicos, sin que fuera necesario trasladarlos a un hospital, según los primeros informes.

Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), personal de Tránsito y de la Guardia Nacional, además de operadores de grúas que participaron en las labores posteriores al accidente.

Las autoridades realizaron las diligencias y peritajes correspondientes para esclarecer las circunstancias del percance y determinar las causas que provocaron la colisión.