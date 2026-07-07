Choque deja a dos mujeres lesionadas que iban en cuatrimoto

El percance provocó que paramédicos y cuerpos de emergencia se movilizaron a la Zona Centro de Ramos Arizpe para brindar atención a las ocupantes de la unidad

Dos mujeres resultaron lesionadas la mañana de este lunes luego de que la cuatrimoto en la que viajaban presuntamente omitió un señalamiento de alto y fue impactada por un automóvil en el cruce de las calles Emilio Carranza e Ignacio Zaragoza, en la Zona Centro de Ramos Arizpe.

El director de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, Francisco Sánchez, informó que el reporte fue recibido alrededor de las 7:06 de la mañana, por lo que paramédicos y cuerpos de emergencia se movilizaron al lugar para brindar atención a las ocupantes de la unidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil circulaba sobre la calle Ignacio Zaragoza cuando, al llegar al cruce con Emilio Carranza, la conductora de la cuatrimoto no respetó el alto obligatorio, lo que provocó que el vehículo le cortara la circulación y se registrara el impacto.

La conductora de la cuatrimoto, Secilia Marín Enríquez, de 47 años, fue valorada con lesiones de consideración y clasificada en código amarillo, mientras que su acompañante, Azenet Torres Marín, de 25 años, presentó lesiones menores y fue clasificada en código verde.

Las dos mujeres fueron trasladadas al Hospital Ixtlero para recibir atención médica.

Francisco Sánchez señaló que únicamente la acompañante portaba casco de seguridad al momento del accidente, mientras que la conductora viajaba sin este equipo de protección.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.