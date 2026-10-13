Choque de tres vehículos frena el tránsito en Saltillo

El percance vial registrado en el bulevar Fundadores involucró a un tráiler y dos autos, dejando solo daños materiales en la zona.

La circulación hacia el centro de Saltillo se vio afectada la mañana de este lunes debido a un accidente en el que participaron tres vehículos, a la altura del puente de la colonia Zaragoza, sobre el bulevar Fundadores.

En el percance estuvieron involucrados una camioneta KIA Sorento, un automóvil Chevrolet Cruze y un tractocamión perteneciente a la empresa Servicios Especializados Cortés.

La camioneta KIA Sorento, con placas FMY 119 C, era conducida por César Arturo Mendoza Esparza, de 49 años, mientras que el Chevrolet Cruze, con matrícula EZB 357 D, era manejado por Carlos Eduardo Rojas López, de 25 años.

El tercer vehículo fue un tractocamión con placas 591 EN 8, conducido por Agustín Saldaña Guerrero, de 56 años, quien viajaba en la unidad de la empresa de servicios especializados.

Hasta el momento no se ha establecido quién provocó el choque, debido a que los tres conductores dieron versiones distintas sobre la forma en que ocurrió el accidente. En el lugar no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.

Para retirar uno de los vehículos fue necesaria la intervención de una grúa, mientras se realizaban maniobras para liberar la vialidad y permitir el avance de los automovilistas. Durante las labores, el tránsito presentó complicaciones en el sector.