Paramédicos atendieron al chofer de 42 años de Cargo Méx tras el impacto de un tren en Ramos Arizpe; rechazó traslado al tener lesiones leves.

Un accidente ferroviario entre un tren y un tractocamión de carga dejó a un conductor de 42 años con lesiones leves en Ramos Arizpe, luego de que ambas unidades colisionaran y resultaran impactadas la cabina de la locomotora y la unidad de transporte pesado.

Francisco Javier Sánchez Aguirre, director de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, informó que elementos de emergencia acudieron al lugar a bordo de la unidad 481, donde localizaron un tractocamión azul y la cabina del tren con daños derivados del impacto.

Valoración médica del operador y ruta del tractocamión

El conductor del tráiler fue identificado como David Horacio Enríquez Mendoza, de 42 años, quien fue valorado por paramédicos municipales y presentó lesiones que no ponen en riesgo su vida.

Aunque los socorristas le ofrecieron traslado a un hospital para recibir atención médica, el operador decidió permanecer en el lugar para atender los procedimientos relacionados con el accidente.

De acuerdo con la información proporcionada por Protección Civil, el tractocamión pertenece a la empresa Cargo Méx y procedía del parque industrial Derramadero, en Saltillo.

El operador tenía como destino Monterrey, Nuevo León, donde realizaría una nueva carga de material.

Atención de emergencias e investigación del percance

El reporte de emergencia señala que la colisión involucró directamente al tractocamión y la cabina del tren, por lo que personal de Protección Civil acudió para valorar al conductor y atender la situación.

Las circunstancias que provocaron el accidente deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes.