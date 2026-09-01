Choque de motocicletas deja a dos jóvenes lesionados en Parras

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención a los motociclistas

Dos jóvenes resultaron lesionados luego de protagonizar un aparatoso choque entre motocicletas durante la noche del viernes en la colonia Valle de Parras.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:40 horas, en el cruce de las calles Higo y Manzano, donde vecinos solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención a los motociclistas.

Menor sufrió lesiones en hombro y clavícula

Uno de los involucrados, de aproximadamente 13 años, presentó lesiones en el hombro y la clavícula del brazo izquierdo, además de diversos golpes, por lo que fue trasladado al Centro de Salud para recibir valoración médica.

El segundo motociclista, de alrededor de 19 años, presentó golpes en la cabeza y espalda. Tras ser atendido en el lugar, decidió retirarse por sus propios medios.

Investigan las causas del choque

De acuerdo con información preliminar, uno de los motociclistas habría omitido el alto obligatorio, ocasionando el fuerte impacto. Sin embargo, serán las autoridades quienes determinen las causas del accidente mediante las declaraciones de los involucrados y la revisión de las cámaras de videovigilancia de la zona.

Ambas motocicletas fueron aseguradas y trasladadas a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde permanecerán mientras se realizan las investigaciones correspondientes y se deslindan responsabilidades.