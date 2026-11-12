Choque de cuatro vehículos afecta circulación hacia Torreón

Al lugar acudieron elementos de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja, quienes revisaron a los involucrados, aunque ninguno presentó lesiones

Un accidente en el que participaron cuatro vehículos se registró sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, casi en el cruce con la Calzada Francisco I. Madero, luego de que una conductora intentara incorporarse a los carriles centrales.

La responsable fue señalada como Perla Guadalupe Cerda, de 26 años, quien salía del fraccionamiento Santorini cuando presuntamente se atravesó al paso de los automovilistas.

Impacto provoca choque entre cuatro vehículos

En ese momento, su vehículo fue impactado por un Volkswagen Vento, cuyo conductor perdió el control tras el golpe.

La unidad terminó proyectada contra un transporte de personal y posteriormente chocó por alcance contra un automóvil Toyota.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja, quienes revisaron a los involucrados, aunque ninguno presentó lesiones que ameritaran traslado hospitalario.

Personal de Tránsito Municipal tomó conocimiento del accidente y solicitó grúas para retirar los vehículos. La circulación hacia Torreón presentó afectaciones mientras se realizaban las maniobras.