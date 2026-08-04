Choque daña vivienda y negocio en la colonia Vista Hermosa

El percance se registró poco después de las seis de la mañana en la esquina de Avenida Central con calle 14 de la colonia Vista Hermosa

Un accidente automovilístico registrado la mañana del sábado dejó daños materiales en una vivienda, una camioneta de reciente adquisición y un negocio familiar, además de evidenciar nuevamente los riesgos que representa un crucero donde, según vecinos, los percances son frecuentes.

Los afectados solicitaron la reparación de los daños, lo que podría tardar más de 15 días, y pidieron a las autoridades implementar medidas de seguridad vial para prevenir una tragedia.

El percance se registró poco después de las seis de la mañana en la esquina de Avenida Central con calle 14 de la colonia Vista Hermosa.

El conductor responsable perdió el control de la unidad, impactó un poste y posteriormente se proyectó contra un domicilio, donde también alcanzó una camioneta estacionada. Aunque no se reportaron personas lesionadas, los daños materiales afectaron el patrimonio y la actividad económica de las familias involucradas.

Accidente vial provoca daños en vivienda y patrimonio familiar

Roberto Fabricio Ramírez Pérez, en la casa marcada con el número 2616 de la Avenida Principal, relató que se encontraba descansando dentro de su domicilio cuando escuchó un fuerte estruendo. Al salir para verificar lo ocurrido observó que el vehículo ya había derribado el poste y terminó su trayectoria sobre la propiedad.

Explicó que el impacto alcanzó una camioneta estacionada y también ocasionó afectaciones en la instalación del servicio, ya que al derribar el poste los cables se tensaron y doblaron el tubo de la acometida eléctrica del inmueble.

Indicó que ese desperfecto fue detectado posteriormente, por lo que solicitará que sea considerado dentro del peritaje para que también sea reparado por el responsable o por la aseguradora correspondiente.

Por su parte, María Fernanda Ortiz, Linares, quien vive en calle la esquina de la Avenida Central con calle 14, informó que la unidad dañada pertenece a su familia y apenas tenía de tres meses de haber sido adquirida. Señaló que se trata de una camioneta modelo 2026 utilizada diariamente como herramienta de trabajo para distribuir los productos de su negocio.

Accidente vial afecta actividad económica y vecinos piden medidas preventivas

La afectada explicó que, de acuerdo con testimonios de vecinos y videos de cámaras de vigilancia, el conductor abandonó inicialmente el lugar del accidente, aunque regresó minutos después. Comentó que el propio joven, de 21 años de edad, manifestó que se había quedado dormido al volante y aseguró que presentaba aparentes signos de haber ingerido bebidas alcohólicas.

Añadió que posteriormente fue asegurado por elementos policiacos, mientras las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para integrar el peritaje del accidente.

Ortiz Linares señaló que el seguro determinó trasladar la camioneta mientras concluyen las investigaciones relacionadas con el impacto al poste, proceso que podría extenderse entre 15 y 20 días. Consideró que ese plazo representa una afectación importante para su negocio, debido a que el vehículo es indispensable para realizar las entregas de mercancía.

Además de los daños en la camioneta, el choque destruyó el portón, parte de la barda y otros elementos de la fachada del inmueble, por lo que la familia espera que tanto la vivienda como el vehículo sean reparados a la brevedad.

Finalmente, la entrevistada hizo un llamado a las autoridades municipales para que analicen la instalación de infraestructura que reduzca la velocidad de los vehículos o mejore el control del tránsito en ese crucero. Afirmó que los accidentes son constantes en ese punto y advirtió que los vecinos buscan evitar que en el futuro ocurra un percance con consecuencias fatales.