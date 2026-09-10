Chofer invade carril contrario para evadir protesta de taxistas

El conductor subió al camellón central del bulevar Venustiano Carranza e invadió los carriles contrarios para continuar su trayecto de norte a sur

El conductor de una unidad de la Ruta Periférico subió al camellón central del bulevar Venustiano Carranza e invadió los carriles de circulación contraria para evadir una manifestación de taxistas y continuar su recorrido de norte a sur.

La maniobra ocurrió mientras un grupo de taxistas mantenía bloqueados los carriles de norte a sur de Venustiano Carranza, antes del Periférico Luis Echeverría Álvarez y frente a las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria, SAT.

Ante el cierre, el operador del transporte público abandonó su carril, montó la unidad sobre el camellón central y posteriormente ingresó a los carriles destinados a los vehículos que circulaban en sentido contrario.

La acción obligó al camión a avanzar de frente al flujo vehicular opuesto para librar la zona ocupada por los manifestantes y posteriormente continuar con su trayecto.

La protesta de los taxistas comenzó alrededor de las 14:00 horas y se prolongó aproximadamente una hora. Personal de Comunicación Social del Gobierno Municipal señaló que los manifestantes mantenían un problema con el SAT, aunque hasta ese momento no se habían precisado públicamente las demandas específicas ni el trámite que originó la inconformidad.

El bloqueo generó complicaciones a la circulación sobre uno de los principales corredores viales de Saltillo y provocó que algunos conductores buscaran alternativas para avanzar.

En el caso de la Ruta Periférico, la decisión de utilizar el sentido contrario representó una maniobra de riesgo tanto para los pasajeros de la unidad como para los automovilistas que circulaban por los carriles opuestos.

Hasta el momento no se ha informado si autoridades de Tránsito o Transporte identificaron al operador ni si se iniciará algún procedimiento por la maniobra realizada.

Tampoco se reportaron accidentes derivados del incidente.