Chocan tres tráileres en la carretera libre a Monterrey

El percance dejó como saldo un conductor lesionado y un derrame de diésel que obligó a desplegar labores de atención en la zona

Un choque por alcance entre tres tráileres se registró en el kilómetro 25 de la carretera libre a Monterrey, en el carril de baja velocidad, en el tramo de Ramos Arizpe, dejando como saldo un conductor lesionado y un derrame de diésel que obligó a desplegar labores de atención en la zona.

De acuerdo con el reporte de emergencia, paramédicos acudieron al sitio para valorar al operador afectado, mientras que personal de auxilio trabajó en la contención de combustible, luego de que uno de los tanques de los vehículos involucrados resultara dañado.

Para evitar riesgos, se colocó material absorbente sobre la carpeta asfáltica con el fin de controlar el derrame y prevenir accidentes adicionales.

Las autoridades informaron que solo un carril permaneció habilitado a la circulación, por lo que se exhorto a los automovilistas a extremar precauciones y considerar posibles afectaciones mientras se concluían las maniobras en el lugar.