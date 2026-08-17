Chocan tras ignorar semáforo y quedan prensados

Rescatistas y bomberos liberaron a los lesionados de entre los fierros para trasladarlos de urgencia a la Clínica 2 del IMSS.

Un conductor de un Volkswagen Jetta y su acompañante resultaron prensados luego de participar en un accidente registrado durante la madrugada de este domingo al sur de Saltillo. El percance ocurrió después de que presuntamente el conductor no respetara un semáforo en rojo.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas, cuando César Adrián, de 21 años, circulaba a bordo del Jetta por la calzada Antonio Narro, en dirección de sur a norte, acompañado de otros tres hombres.

De acuerdo con testigos, al llegar al cruce con el bulevar Enrique Martínez y Martínez, el conductor habría ignorado la luz roja del semáforo y continuó su trayectoria. En ese momento se impactó contra una Chevrolet Tracker que circulaba con luz verde hacia el oriente.

Tras el choque, la parte frontal de la Tracker quedó dañada, mientras que el Jetta salió proyectado hacia un costado de la vialidad y terminó en sentido contrario sobre la explanada de una gasolinera. El accidente fue reportado al 911 debido a que César Adrián y su copiloto quedaron prensados.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento y abanderar la circulación, mientras policías municipales establecieron un cerco. Posteriormente, bomberos y personal de rescate realizaron las maniobras para liberar a los dos jóvenes, quienes fueron valorados por paramédicos y trasladados a la Clínica 2 del IMSS. Los otros dos ocupantes se retiraron por sus propios medios.

El conductor de la Tracker no presentó lesiones de consideración, aunque su esposa fue trasladada a un hospital para una revisión. El caso fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes y permanecerá bajo custodia el presunto responsable conforme avance la investigación.