Chocan en puente de Juan Navarro hacia Arteaga por ramas

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente mientras las partes buscaban llegar a un acuerdo por los daños.

Dos mujeres recibieron atención médica luego de un choque por alcance entre un Seat Ibiza y un Chevrolet Aveo en la parte alta del puente de Juan Navarro, sobre el bulevar Fundadores, en dirección hacia Arteaga. El accidente habría ocurrido después de que los conductores se encontraran con unas ramas que presuntamente estaban sobre el carril izquierdo.

José Antonio Hernández Pasillas, de 30 años, conducía el Seat Ibiza cuando se encontró con la situación y no logró detenerse a tiempo, por lo que terminó impactándose contra la parte trasera del Chevrolet Aveo.

La conductora del Aveo consiguió esquivar las ramas que supuestamente estaban sobre el pavimento, pero no pudo evitar la colisión con el otro automóvil. El impacto ocasionó daños materiales en ambas unidades.

Tras el reporte, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar a dos mujeres que viajaban en los vehículos involucrados. Una de ellas se encontraba en el Aveo, mientras que la otra viajaba como ocupante del Ibiza.

Elementos de Tránsito Municipal también se presentaron en el puente para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes. Los conductores orillaron sus vehículos para liberar el paso y evitar mayores afectaciones a la circulación.

Los participantes buscaron llegar a un acuerdo para cubrir los daños materiales y los gastos médicos derivados del percance. La presencia de las ramas fue señalada como un posible factor en el accidente, aunque las circunstancias tendrían que ser establecidas por las autoridades.