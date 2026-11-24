Un percance entre dos vehículos en el cruce de Emilio Castelar y Lallave dejó una persona lesionada y quedó a disposición del Ministerio Público.

La falta de acuerdo entre dos automovilistas sobre quién tenía el derecho de paso es lo que ocasionó un accidente vial registrado en el cruce de Emilio Castelar y Lallave, debido a esto, quedará a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

En el percance participó Rodolfo de Jesús Delgado Ávila, de 39 años, quien manejaba un Renault Kwid, con matrícula FMM 638 D, y circulaba por Emilio Castelar con dirección a Lafragua.

Al llegar a la intersección con Lallave, el conductor se encontró con un Chevrolet Aveo, con placas EVW 552 D, que era conducido por Marco Antonio Rodríguez Arizmendi, de 22 años, quien transitaba en sentido descendente hacia Manuel Pérez Treviño.

Atención médica y turno ante el Ministerio Público

Ambas unidades colisionaron y, tras el impacto, uno de los participantes resultó lesionado, por lo que fue necesaria la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron para brindarle atención médica.

Los dos conductores manifestaron que contaban con el paso preferencial al momento de cruzar, situación por la que ninguno reconoció su responsabilidad. Debido a la falta de un acuerdo, elementos de la Policía Municipal turnaron el caso ante el Ministerio Público.

Mientras se realizaban las diligencias, los oficiales abanderaron el cruce para prevenir otro accidente y facilitar las labores de atención. Asimismo, se esperaba la llegada de los ajustadores de seguros para buscar un convenio relacionado con los daños de los vehículos y los gastos médicos de la persona lesionada.