Choca tráiler contra muro de puente en Ramos Arizpe

El accidente ocurrió cuando la unidad reventó una llanta delantera derecha, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control e impactara la estructura

Un tractocamión que circulaba sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe se impactó contra el muro de contención del puente conocido como “La Joroba”, a la altura de la panadería La Reina, lo que provocó un derrame de diésel y la movilización de los cuerpos de emergencia.

El accidente ocurrió la mañana de este miércoles cuando la unidad, un Kenworth 660 color café de la empresa Traslados y Logística Mexicana, con sede en Escobedo, Nuevo León, reventó una llanta delantera derecha, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control e impactara contra la estructura del puente.

El vehículo de carga tipo full viajaba con contenedores vacíos y se dirigía de Altamira, Tamaulipas, hacia la planta Mabe en Saltillo, según el reporte de las autoridades.

En el lugar trabajaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, quienes lograron contener el derrame de combustible con material absorbente para evitar riesgos mayores.

El conductor, identificado como Juan Carlos Sarmiento Espinoza, de 66 años, y con domicilio en Matamoros, Tamaulipas, se negó a recibir atención médica, aunque fue valorado por paramédicos y se reportó sin lesiones de consideración.

La vialidad presentó afectaciones parciales durante las maniobras de limpieza y revisión del área, mientras personal de tránsito municipal tomó conocimiento del percance y supervisó la circulación vehicular en el puente.