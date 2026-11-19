A consecuencia del impacto, la conductora perdió el control del vehículo y terminó dando vuelta y detenida en sentido contrario a la circulación

Una mujer de aproximadamente 25 años resultó con contusiones leves luego de que el automóvil que conducía fuera impactado por un tráiler sobre el Libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura del kilómetro 6, en dirección de Arteaga hacia Ramos Arizpe.

El accidente ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando un tractocamión que circulaba por el carril central golpeó un Chevrolet Aveo gris que transitaba por el carril de baja velocidad.

A consecuencia del impacto, la conductora perdió el control del vehículo y terminó dando vuelta y detenida en sentido contrario a la circulación, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención médica y realizar una valoración; tras revisarla, determinaron que presentaba contusiones leves y que no era necesario trasladarla a un hospital.

Elementos de la Policía Estatal tomaron conocimiento del percance y realizaron las diligencias correspondientes; posteriormente, los vehículos fueron movidos hacia un lugar seguro para evitar riesgos a la circulación.

La conductora decidió permanecer en el sitio para esperar a los representantes de las aseguradoras y llegar a un acuerdo sobre los daños ocasionados, sin que fuera necesario su traslado a un centro médico.