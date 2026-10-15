Choca motociclista y resulta lesionado en Bellavista

El conductor de una camioneta presuntamente no realizó el alto correspondiente y cortó el paso al motociclista, quien terminó impactándose contra el auto

Un joven motociclista resultó lesionado luego de impactarse contra una camioneta Ford en el cruce de las calles Carlos Fuero y Democracia, en la colonia Bellavista, en Saltillo.

El afectado fue identificado como Edwin Yahir, de 17 años, quien quedó tendido sobre el pavimento tras el choque. Testigos del accidente solicitaron apoyo a los servicios de emergencia al observar que presentaba heridas.

Los primeros informes señalan que la camioneta era conducida por Ismael Herrera Estrada, de 69 años, quien circulaba por la calle Carlos Fuero y realizó una maniobra para incorporarse a Democracia, en dirección a Pedro Aranda.

Durante el movimiento, el conductor presuntamente no realizó el alto correspondiente y cortó el paso al motociclista, quien terminó impactándose contra uno de los costados de la unidad.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar al adolescente, quien presentaba lesiones en la rodilla y la mano izquierdas. Después de la revisión, se determinó que no sería trasladado a un hospital.

Finalmente, los involucrados acordaron buscar una solución por los daños materiales, con la participación de la familia del conductor de la camioneta. El motociclista decidió retirarse por sus propios medios.