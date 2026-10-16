Choca motociclista contra auto tras presunto semáforo en rojo

Paramédicos valoraron al conductor herido en la Zona Centro; aseguradoras y autoridades deslindan responsabilidades del percance.

Un motociclista de 23 años resultó lesionado tras impactarse contra un automóvil en el cruce de Lázaro Cárdenas y Miguel Hidalgo, en la Zona Centro de Saltillo, Coahuila, donde presuntamente uno de los conductores no respetó la luz roja del semáforo.

El afectado fue identificado como Sergio Ramírez Alvarado, quien conducía una motocicleta cuando llegó a la intersección y se encontró con un Mazda 3 que cruzó por su trayectoria.

De acuerdo con los primeros reportes de peritaje vial, el automóvil, con placas de circulación FNV 032 D, transitaba sobre la calle Miguel Hidalgo cuando su conductor continuó la marcha al llegar al cruce con Lázaro Cárdenas.

El motociclista no logró evitar la colisión y terminó impactándose contra el vehículo. Debido al choque, presentó diversas lesiones en el cuerpo y en una de sus piernas.

Tras el percance, se solicitó el apoyo de servicios de emergencia para brindarle atención médica, valorar la gravedad de las lesiones y determinar si era necesario trasladarlo a un hospital.

Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, tomaron conocimiento de los hechos, mientras se realizaron las gestiones para la intervención de la aseguradora del automóvil a fin de revisar los daños ocasionados en tanto se establecen las responsabilidades correspondientes.