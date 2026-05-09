Choca menor en moto contra camión y resulta lesionado

José Everardo Gutiérrez Monje, 16 años, resultó lesionado al chocar su motocicleta sin placas contra un camión de concreto, sobre calle José María Morelos

Un adolescente de 16 años resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente entre una motocicleta y un camión de concreto en el municipio de Ramos Arizpe.

El percance fue reportado sobre la calle José María Morelos, entre el Gimnasio Municipal y el sector Analco, donde inicialmente se informó sobre un motociclista herido tras el impacto.

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil de Ramos Arizpe a bordo de la ambulancia 483; sin embargo, al arribar fueron informados de que el lesionado ya había sido trasladado en un vehículo particular, por lo que inicialmente se desconocía tanto su estado de salud como el hospital al que había sido llevado.

Posteriormente, se confirmó que el lesionado fue identificado como José Everardo Gutiérrez Monje, de 16 años de edad, con domicilio en la colonia La Estación. El menor conducía una motocicleta Italika D150 color verde, sin placas de circulación.

Al sitio también arribó su padre, Everardo Gutiérrez Pérez, quien confirmó que el adolescente fue trasladado al Hospital Ixtlero para recibir atención médica.

Hasta el momento, autoridades no han dado a conocer las causas exactas del accidente ni las condiciones en las que ocurrió el choque con la unidad de concreto.

Como se recordará, recientemente autoridades municipales de Ramos Arizpe informaron que el Cabildo analiza modificaciones al Reglamento de Policía y Buen Gobierno para establecer sanciones y protocolos específicos en casos donde menores de edad conduzcan motocicletas.

La propuesta contempla que elementos de Seguridad Pública puedan solicitar la intervención de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia y canalizar a los menores con trabajadoras sociales, además de aplicar multas a padres o tutores por omisión de cuidados y faltas relacionadas con documentación vehicular.