Choca cuatrimoto contra camioneta en colonia La Salle

Dos personas fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja tras el accidente ocurrido en el cruce de Isidro López Zertuche y Laguna Yuridia

Un accidente entre una cuatrimoto y una camioneta se registró en el cruce de los bulevares Isidro López Zertuche y Laguna Yuridia, en la colonia La Salle, donde dos personas fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja.

El percance ocurrió cuando Luis Julián Ortiz, de 24 años, circulaba a bordo de una cuatrimoto y, al intentar incorporarse hacia Laguna Yuridia, perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra una camioneta.

La camioneta era conducida por Alejandra Castillo, de 45 años, quien en ese momento salía de la calle Laguna Yuridia con dirección al bulevar Isidro López Zertuche.

Atienden a los conductores tras el choque

Después del choque, ambos conductores fueron revisados por los paramédicos de la Cruz Roja que acudieron al sitio para brindarles los primeros auxilios.

Elementos de la Policía Municipal de Tránsito llegaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente para establecer la forma en que ocurrió el accidente.

Buscan acuerdo por los daños materiales

Tras la valoración de los daños, el conductor de la cuatrimoto se comunicó con su patrón para buscar un acuerdo con la conductora de la camioneta y resolver la situación por los daños materiales.