Un menor de 15 años conducía la camioneta que invadió carriles contrarios en avenida Universidad y chocó contra un auto; dos personas lesionadas.

Dos integrantes de una familia resultaron lesionados luego de que el automóvil en el que viajaban fuera impactado por una camioneta que cruzó el camellón de la avenida Universidad, en un accidente provocado presuntamente por un adolescente de 15 años.

Los hechos ocurrieron cuando Iker Alberto circulaba al volante de una Mercury Mountaineer, con placas EYD-263-D, en dirección de Isidro López Zertuche hacia Vito Alessio Robles. De acuerdo con los primeros reportes, el menor se desplazaba a exceso de velocidad y perdió el control de la unidad.

La camioneta pasó por encima del camellón central y terminó en los carriles de circulación contrarios, donde se estrelló contra un Chevrolet Matiz, con placas EWB-556-C, que era conducido por Yasmín Dimas Medrano, de 37 años.

Rescate, atención médica y actuación de Tránsito Municipal

A consecuencia del impacto, tanto la conductora como su hijo Sergio Esquivel, de 15 años, presentaron diversas lesiones. La mujer quedó atrapada entre los restos del automóvil, por lo que fue necesaria la intervención de Bomberos y Cruz Roja para realizar las maniobras de rescate.

Después de ser liberada, Yasmín fue trasladada a un hospital mediante una ambulancia, mientras que su hijo fue llevado por familiares, a la Clínica Dos del IMSS para recibir atención médica.

Oficiales de Tránsito Municipal se encargaron de elaborar el reporte correspondiente y aseguraron a Iker Alberto, quien conducía la camioneta. Finalmente, ambos vehículos fueron retirados con apoyo de grúas y enviados a un corralón, mientras se determinan las responsabilidades legales del accidente.