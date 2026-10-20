Choca camión sin frenos contra dos camionetas en Otilio González

La unidad cargada con material de construcción impactó también una vivienda en la colonia Lomas de San Javier, dejando solo daños.

Una falla en el sistema de frenado de un camión materialista provocó daños en dos camionetas y parte de una vivienda la tarde de este lunes, sobre el bulevar Otilio González, a la altura de la colonia Lomas de San Javier.

La unidad, que transportaba varilla, bloques de concreto y costales de cemento, era conducida por Armando Arredondo Ramírez, de 42 años, quien circulaba por la mencionada vialidad cuando, al pasar un bordo cerca del puente de San Javier, presuntamente se quedó sin frenos.

Al no poder detener la marcha del vehículo de carga, el operador continuó avanzando y optó por dirigirse hacia la banqueta, en un intento por evitar un accidente de mayores consecuencias sobre la vialidad.

Durante la maniobra, el camión chocó contra dos camionetas y posteriormente impactó parte de la estructura de una casa, lo que ocasionó daños materiales tanto en los vehículos como en el inmueble.

Tras el reporte al número de emergencias 911, autoridades acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. Mientras se atendía el accidente, la circulación en el sector presentó afectaciones.

A pesar de los daños ocasionados, no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades deberán determinar las responsabilidades y establecer el monto de las afectaciones para definir el pago correspondiente a los propietarios de los vehículos y de la vivienda.