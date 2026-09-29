Choca automovilista contra transporte sobre bulevar Fundadores

El vehículo compacto sufrió daños totales tras impactarse en la parte trasera de una unidad detenida que esperaba a varios trabajadores.

Un conductor fue detenido luego de que el automóvil que manejaba se impactara contra la parte posterior de un transporte de personal que se encontraba detenido sobre la lateral del bulevar Fundadores.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana de este lunes, cerca del cruce con la calle 17, en la colonia Ampliación Morelos, cuando el automóvil circulaba con dirección hacia Arteaga.

Según los primeros informes, Jair Martínez Soto, de 28 años, conducía un Chevrolet Aveo y no se habría percatado de que el autobús permanecía detenido mientras esperaba a trabajadores.

El Aveo se estrelló contra la parte trasera del transporte y quedó parcialmente incrustado en su carrocería. El automóvil presentó daños que fueron considerados como pérdida total, sin que se reportaran personas lesionadas.

Testigos señalaron que el conductor aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol y que, antes de la llegada de las autoridades, habría retirado algunas botellas del vehículo para colocarlas en un terreno baldío.

Elementos de Tránsito acudieron para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes. Las aseguradoras fueron requeridas para establecer la reparación de los daños, mientras Jair Martínez Soto quedó detenido y fue puesto a disposición del Ministerio Público.