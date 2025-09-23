Choca auto contra tráiler; muere mujer y otra resulta herida

El fatal percance generó la movilización de elementos de auxilio, la mañana de este lunes, sobre la carretera a Monclova

Una mujer perdió la vida y otra más resultó lesionada la mañana de este lunes, luego de que un automóvil compacto se impactara contra un tráiler de doble remolque en la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 86, en el tramo Ramos Arizpe–Monclova.

El percance ocurrió cuando una de las llantas del vehículo particular reventó, lo que provocó que el conductor perdiera el control y terminara incrustándose en la pesada unidad.

En el sitio falleció una mujer de alrededor de 45 años, quien salió proyectada más de 15 metros tras el impacto.

Otra pasajera, esposa del conductor, fue trasladada de emergencia al Hospital General en estado estable con probable fractura de clavícula.

El chofer, identificado como esposo de la lesionada y yerno de la víctima, resultó ileso.

Las tres personas viajaban desde Ciudad Acuña con destino a Aguascalientes.

La movilización de los cuerpos de Bomberos y Protección Civil de Ramos Arizpe permitió la atención inmediata de los heridos y el traslado hospitalario.

La zona fue acordonada para las diligencias correspondientes, lo que ocasionó un importante congestionamiento vehicular en ambos sentidos de la vía.

Las autoridades hicieron un llamado a los automovilistas a extremar precauciones y revisar las condiciones mecánicas de sus vehículos antes de iniciar un viaje, a fin de reducir el riesgo de accidentes en esta transitada carretera.