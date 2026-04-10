Chema Morales refuerza cercanía con comunidades rurales de Parras

Durante su más reciente gira, visitó localidades como Pomona, Providencia, Santa María 3, San José de Mahoma, La Candelaria y La Requena de Fátima

El delegado regional del PRI en la región Sureste de Coahuila, Chema Morales, intensificó su presencia en comunidades rurales de Parras de la Fuente mediante recorridos y asambleas, con el objetivo de fortalecer el contacto directo con la ciudadanía.

Durante su más reciente gira, visitó localidades como Pomona, Providencia, Santa María 3, San José de Mahoma, La Candelaria, La Requena de Fátima, San Isidro del Progreso, Estación Madero y La Jarosa, donde sostuvo encuentros con habitantes para escuchar de primera mano sus necesidades.

En estas reuniones, los pobladores expusieron problemáticas relacionadas con servicios básicos, desarrollo social y condiciones en comunidades rurales, temas que fueron recogidos como parte de este ejercicio de diálogo directo.

Las asambleas forman parte de una estrategia del PRI para mantener presencia activa en territorio, privilegiando la cercanía con la población y la atención a sus demandas en campo, especialmente en zonas alejadas de la cabecera municipal.

Morales destacó la importancia de mantener comunicación constante con la ciudadanía, en un contexto donde el contacto directo se ha convertido en una herramienta clave para fortalecer la relación entre actores políticos y comunidades.

Con estos recorridos, el PRI busca consolidar su presencia en la región Sureste de Coahuila, apostando por una dinámica de cercanía y participación ciudadana en comunidades rurales de Parras.