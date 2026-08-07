Chad “N” permanecerá en prisión preventiva por crimen en Saltillo

En consecuencia, el juez fijó para las 13:00 horas del próximo martes 11 de agosto la audiencia en la que se determinará la situación jurídica del imputado

El juez de Control Dorian Martínez impuso las medidas cautelares de prisión preventiva oficiosa y prisión preventiva justificada a Chad “N”, imputado por los delitos de feminicidio y homicidio calificado dentro de la causa penal 547/2026JEVF, relacionada con el doble feminicidio y homicidio registrado en la colonia Espinoza Mireles de Saltillo.

Ministerio Público solicita vinculación a proceso

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló imputación contra Chad “N” y solicitó su vinculación a proceso por los hechos en los que perdieron la vida Ana Laura de León Morín, Laura Jaquelín Morín de León y Emanuel Montero Gómez, además de las lesiones causadas a Litzi Anahí Mora de León.

Una vez formulada la imputación, el imputado, asesorado por su defensa, ejerció su derecho a solicitar la duplicidad del término constitucional, mecanismo previsto en la ley que amplía de 72 a 144 horas el plazo para que el juez resuelva si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.

En consecuencia, el juez fijó para las 13:00 horas del próximo martes 11 de agosto la audiencia en la que se determinará la situación jurídica del imputado.

Detención ocurrió cuando se dirigía hacia la frontera

La investigación deriva del ataque ocurrido el pasado 4 de agosto, cuando tres personas fueron privadas de la vida en un domicilio de la colonia Espinoza Mireles.

Tras los hechos, Chad “N” también sustrajo a su hijo menor de edad y abandonó la ciudad.

Horas después fue localizado y detenido en Piedras Negras, cuando intentaba dirigirse hacia la frontera con Estados Unidos. El menor fue rescatado en buen estado de salud y quedó bajo la protección de la PRONNIF, mientras continúan las investigaciones del caso.