CFE cambia de superintendente en Saltillo tras apagones

Por ello, adelantó que planteará ante el nuevo superintendente la necesidad de establecer una estrategia conjunta que permita garantizar el suministro eléctrico

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que Roberto Velázquez dejó la superintendencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Saltillo, cargo que ahora será ocupado por Eduardo González Valerio.

Ante este relevo, autoridades municipales sostendrán una reunión con el nuevo superintendente y representantes regionales provenientes de Monterrey, con el objetivo de fortalecer la coordinación y buscar soluciones a las fallas en el suministro eléctrico.

Apagones afectan el suministro de agua en Saltillo

Díaz González señaló que los apagones registrados durante 2025 y 2026 han provocado afectaciones importantes en el servicio de agua potable, particularmente el más reciente, que se prolongó por más de 100 horas y dejó fuera de operación diversos pozos del sector sur de Saltillo.

Explicó que el Municipio ha trabajado en la recuperación gradual del suministro, atendiendo aproximadamente 20 colonias diariamente, aunque continúan las labores para normalizar el servicio, principalmente hacia el poniente de la ciudad.

Municipio buscará una estrategia conjunta con la CFE

El edil advirtió que mantener operativos los pozos mediante plantas de emergencia o sistemas de baterías representaría inversiones millonarias, recursos que podrían destinarse a infraestructura para incrementar el caudal de agua.

Por ello, adelantó que planteará ante el nuevo superintendente la necesidad de establecer una estrategia conjunta que permita garantizar el suministro eléctrico y evitar que futuras interrupciones afecten nuevamente el abasto de agua, la industria y la actividad económica de la Región Sureste de Coahuila.