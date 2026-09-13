CFE atiende fallas en la red que dejaron a Coahuila sin agua

La CFE dará atención prioritaria a los sistemas de bombeo que han registrado afectaciones recientes en la capital del estado

Con el objetivo de mitigar las afectaciones que los cortes de energía eléctrica generan en el suministro de agua potable, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puso en marcha una estrategia nacional para fortalecer la continuidad y confiabilidad del servicio en instalaciones prioritarias de bombeo.

Como eje central de este plan, la CFE identificó a nivel nacional 913 pozos de bombeo estratégicos. Dichas instalaciones ya se encuentran registradas en los sistemas de la CFE con datos precisos sobre su ubicación, número de servicio, circuito principal y circuito de respaldo, lo que permitirá agilizar el diagnóstico y reducir los tiempos de respuesta ante eventuales fallas.

Coordinación en campo y seguimiento quincenal

Para dar cumplimiento a la estrategia, desde el pasado 8 de septiembre se instruyó a las Superintendencias de Zona a realizar recorridos de inspección en conjunto con los organismos operadores de agua locales.

Durante estas visitas se revisará el estado de la infraestructura eléctrica, se identificarán necesidades puntuales y se definirán esquemas de solución. Los avances de estas mesas de trabajo se evaluarán de manera quincenal hasta concluir las revisiones.

Atención prioritaria en Coahuila y Saltillo

En el caso particular de Coahuila, y de manera específica en el municipio de Saltillo, la CFE dará atención prioritaria a los sistemas de bombeo que han registrado afectaciones recientes. En coordinación con el organismo operador local y las autoridades municipales y estatales, se analizarán las causas de los cortes y se implementarán las soluciones técnicas necesarias para asegurar el flujo eléctrico.

Además de las labores en las redes de distribución, la CFE ofrecerá asesoría técnica a los operadores de agua para blindar sus equipos. Entre las medidas de protección contempladas destacan:

Instalación de arranques temporizados y arrancadores suaves.

Implementación de variadores de frecuencia.

Integración de relevadores de baja tensión y dispositivos de protección contra sobretensiones.

Registran reducción en fallas durante 2026

De acuerdo con datos del organismo eléctrico, entre enero y agosto de 2026 las interrupciones en los circuitos que alimentan a los pozos estratégicos registraron una disminución del 12% en comparación con el mismo periodo de 2025.

La CFE reiteró que mantendrá la coordinación estrecha con las autoridades locales para consolidar estos avances y garantizar la estabilidad del servicio de agua a la población.