CFE anuncia cortes de luz en Torreón durante cinco días

La Comisión Federal de Electricidad programó suspensiones del servicio eléctrico en distintos sectores de Torreón, Coahuila, del 13 al al 17 de octubre

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) programó cortes de energía eléctrica en varias calles de Torreón, Coahuila, del martes 13 al sábado 17 de octubre, como parte de trabajos de mantenimiento y modernización de la infraestructura eléctrica.

Las suspensiones se realizarán en diferentes sectores, con un horario previsto de 10:00 a 18:00 horas, por lo que los habitantes y comerciantes de las zonas incluidas deberán tomar previsiones ante la interrupción del suministro.

De acuerdo con el calendario difundido, cada jornada contempla labores en distintas vialidades y los cortes podrían durar alrededor de ocho horas.

Estas son las calles afectadas por día

La CFE programó cinco jornadas de trabajos en el municipio. Las calles contempladas son las siguientes:

Martes 13 de octubre: avenida Rincón del Cristo.

Miércoles 14 de octubre: calles Internacional, Tamaulipas, Tampico y Veracruz.

Jueves 15 de octubre: avenida de La Paz, Xochimilco, Ixtacalco, Xaltepac y Tacuba.

Viernes 16 de octubre: calles Durango, Nuevo León, Tampico y Veracruz.

Sábado 17 de octubre: calles Héroes Río Blanco, Lorenzo Ávalos y Tampico.

Las interrupciones se llevarán a cabo conforme avance el calendario de trabajo. La recomendación para quienes viven o tienen negocios en estos sectores es considerar el horario anunciado y organizar sus actividades con anticipación.

¿Por qué habrá cortes de energía?

Las suspensiones permitirán al personal de la CFE realizar labores de mantenimiento, modernización y reforzamiento de la red eléctrica.

Para intervenir las instalaciones de manera segura, es necesario desenergizar temporalmente las líneas en las áreas de trabajo.

La duración estimada de cada jornada es de ocho horas, aunque los tiempos podrían variar según el desarrollo de las maniobras y los avisos que emita la empresa.

¿Qué hacer ante la suspensión del servicio?

Antes del corte, se recomienda cargar teléfonos celulares y baterías portátiles, tener lámparas de batería disponibles y tomar precauciones con los alimentos que requieren refrigeración.

También es conveniente desconectar o proteger los aparatos eléctricos sensibles, de acuerdo con las recomendaciones de sus fabricantes, para reducir riesgos cuando se restablezca el suministro.

Si el servicio se interrumpe en una calle que no aparece en el calendario, los usuarios pueden consultar los canales oficiales de la CFE para verificar si existe un reporte de falla.

También pueden comprobar si otros domicilios cercanos presentan el mismo problema.

En caso de detectar una anomalía en el medidor o en la instalación eléctrica, no se deben manipular sus componentes. Lo adecuado es reportar la situación a la CFE para que se determine si el origen está en la red, el equipo de medición o la instalación del inmueble.