CETIS 60 recibe equipamiento clave para formación técnica

La comunidad educativa del CETIS 60 recibió equipamiento especializado tras definir de manera directa sus necesidades académicas, como parte del programa En tu Escuela Tú Eliges, mediante el cual el municipio canalizó una inversión de 100 mil pesos en beneficio de 1,350 estudiantes.

Programa permite a escuelas decidir equipamiento académico

La entrega, correspondiente a la acción número 39 del programa, forma parte de una estrategia que prioriza la decisión interna de cada plantel sobre el tipo de herramientas que requiere para fortalecer la formación técnica y práctica de su alumnado, particularmente en escuelas de educación media superior con orientación industrial.

Resaltan impacto educativo y desarrollo regional

Durante el acto, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó que el programa se mantiene con respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, al considerar que la inversión educativa tiene un impacto directo en el desarrollo económico y social del municipio.

Entregan equipo para fortalecer prácticas técnicas

Como parte de los apoyos definidos por la propia comunidad escolar, el plantel recibió una balanza de precisión, un autoclave manual modelo CVQ-2800 y siete llaves combinadas tipo CAPFCE, equipo destinado a fortalecer prácticas académicas y técnicas en distintas áreas de especialidad.

Buscan modelo participativo en decisiones escolares

El secretario de Desarrollo Social Municipal, José Humberto García Zertuche, explicó que el esquema del programa busca romper con modelos de apoyo generalizados y transitar hacia un enfoque participativo, donde directivos, docentes y estudiantes influyen directamente en las decisiones sobre infraestructura y equipamiento.

Reconocen desempeño académico de estudiantes

Durante la jornada también se entregaron reconocimientos a estudiantes destacados en áreas como humanidades, inglés, ciencias sociales y pensamiento matemático, en un acto que reunió a autoridades educativas, personal docente y padres de familia.

Mantienen inversión focalizada en preparación técnica

Con este modelo, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene una política de inversión focalizada en las escuelas, priorizando equipamiento que refuerce la preparación académica y técnica de los jóvenes que se integrarán al sector productivo de la región.