Cesa Congreso de Coahuila a Tony Flores por ausencias

A diferencia de otros diputados, quienes buscaban la reelección pero solicitaron licencia previamente, Flores Guerra simplemente se ausentó

Tony Flores Guerra no solo perdió la elección en la que pretendía reelegirse como diputado local del PT en el Congreso de Coahuila. También fue despojado de su cargo actual luego de que la Junta de Gobierno recibiera una solicitud de su suplente, Fernando Rodríguez González, de asumir el cargo luego de que Flores Guerra se ausentara injustificadamente de las sesiones del Congreso.

Junta de Gobierno ratifica al diputado por constantes ausencias

Este martes, la Junta de Gobierno ratificó que el diputado se ausentó en al menos tres ocasiones de manera injustificada, presentando justificantes médicos cuando en realidad se estaba dedicando a actividades de su campaña.

A diferencia de otros diputados, quienes buscaban la reelección pero solicitaron licencia previamente, Flores Guerra simplemente se ausentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 51 de la Constitución Política del Estado, se debe llamar al suplente cuando el diputado o diputada titular se ausente de tres sesiones consecutivas sin causa justificada o licencia.

Congreso del Estado determina que Rodríguez González ocupara su lugar

Debido a ello, el Congreso determinó este martes que sea Rodríguez González quien ocupe la curul que dejó abandonada Tony Flores.

Debido a la presencia de simpatizantes del petista, las autoridades montaron un operativo de seguridad.