Certifican producción de candelilla en Coahuila

La organización Forest Stewardship Council (Consejo de Administración Forestal, FSC por sus siglas en inglés), entregó la primera certificación mundial de buen manejo del semidesierto a productores de cera de candelilla del estado, en una ceremonia realizada en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

Ernesto Herrera Guerra, director de Reforestamos México, A.C., dijo que en alianza con otras organizaciones, la FSC está organizando núcleos agrarios para hacer un buen manejo del semidesierto para extraer la cera de candelilla.

“La cera de candelilla es un producto muy importante ya que se conecta con diferentes cadenas de valor, y podemos a partir de ahora contar con esta cera en el mercado, certificada con los mejores estándares y asegurar la conservación de este ecosistema tan importante que es el semidesierto de Coahuila”.

Recordó que la candelilla es un producto mexicano, extraído de una planta a través de métodos tradicionales, y que tiene muchas aplicaciones en el mercado.

“Se usa para cubrir las manzanas para que tengan más tiempo de vida en el aparador, en el anaquel, se pueden hacer lubricantes para maquinaria, o en la fabricación de cosméticos”.

En la ceremonia, a la que asistieron autoridades de la UAAAN, Herrera Guerra dijo que ya es tiempo de tomar conciencia de la gran relevancia que tiene la preservación de los ecosistemas en forma multifactorial.

Destacó la importancia de que las personas que viven en ellos puedan explotar de manera adecuada sus entornos a través de recursos sustentables, ya que si ellos no viven de sus ecosistemas, no se sentirán con el compromiso de cuidarlos.