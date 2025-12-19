Certifica SS de Entornos Laborales promotores de salud

El alcalde de Monclova ofreció el mensaje de bienvenida a los asistentes, destacando la participación de municipios y empresas certificadas.

La entrega de placas de certificación de entornos laborales promotores de salud se realizó en Monclova, con participación de autoridades municipales, sector empresarial y representantes de salud pública estatal.

El evento se desarrolló en el Auditorio de CANACINTRA Monclova, con asistencia aproximada de 30 personas, bajo coordinación de la Jurisdicción Sanitaria 04 y la Secretaría de Salud de Coahuila.

La ceremonia inició con el arribo y presentación de autoridades, a cargo del maestro de ceremonias, conforme al orden establecido en la ficha técnica del evento.

El alcalde de Monclova, Carlos Fernando Villarreal Pérez, ofreció el mensaje de bienvenida a los asistentes, destacando la participación de municipios y empresas certificadas.

Posteriormente intervino Víctor Campos Ballesteros, vicepresidente de CANACINTRA, en representación del presidente Jorge Matanous Falcón, resaltando la colaboración institucional con el sector salud.

La coordinadora de Promoción de la Salud, Lourdes Estela Guajardo Cantú, presentó el marco general del programa de certificación aplicado en la región centro.

Durante el acto se expuso una experiencia exitosa relacionada con estilos de vida saludables, a cargo del ingeniero Omar Guerrero, representante de Montajes Frontera.

La entrega de placas de certificación de entornos laborales promotores de salud incluyó dependencias municipales y empresas que cumplieron con los lineamientos establecidos.



Municipios y empresas reconocidas

Entre los entes reconocidos se encuentran la Presidencia Municipal de Monclova y CANACINTRA Monclova, como espacios certificados en promoción de la salud.

También recibieron placas las presidencias municipales de San Buenaventura, Nadadores, Candela, Castaños y Abasolo, conforme al listado oficial del evento.

De igual forma fueron certificados los ayuntamientos de Escobedo y Frontera, así como las empresas Montajes Frontera y Operadora Merco.

En el presídium participaron alcaldes y representantes municipales de la región centro, así como autoridades sanitarias estatales y líderes empresariales.

Asistieron la alcaldesa de Escobedo, Daniela Elizabeth Durán Soto, y la alcaldesa de Abasolo, Yolanda García Valdés, entre otros funcionarios.

También estuvieron presentes Faustino Eugenio Aguilar Arocha, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, y Esra Ibn Cabazos, coordinadora de Mejora Coahuila en Monclova.

Como invitados acudieron regidores, directores de salud, personal jurisdiccional y representantes de empresas en proceso de certificación sanitaria.

El mensaje de cierre estuvo a cargo de Faustino Eugenio Aguilar Arocha, en representación del secretario de Salud de Coahuila, Eliud Felipe Aguirre Vázquez.

Tras el mensaje final se realizó la fotografía oficial y la despedida de los asistentes, concluyendo un evento con duración aproximada de una hora.

La entrega de placas de certificación de entornos laborales promotores de salud forma parte de las acciones de promoción preventiva en centros de trabajo y gobiernos municipales.