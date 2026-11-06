Cerrarán avenida Panorámica en Ramos Arizpe por obras en tuberías

A partir del lunes 9 de noviembre se cerrará temporalmente el acceso por avenida Panorámica, desde la carretera Saltillo-Monterrey hasta la calzada Manantiales

A partir del próximo lunes 9 de noviembre se cerrará temporalmente la circulación por la avenida Panorámica, en el tramo comprendido entre la carretera Saltillo-Monterrey y la calzada Manantiales, debido a trabajos de sustitución de la red hidráulica en la colonia Guanajuato de Arriba.

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), informó que la intervención requerirá restringir el acceso a esta vialidad mientras se desarrollan las obras de renovación de la infraestructura de agua.

Ante las afectaciones previstas para los automovilistas que transitan por el sector, las autoridades recomendaron utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos y retrasos en los tiempos de traslado.

Entre las vialidades habilitadas como alternativas se encuentran la lateral de la carretera Saltillo-Monterrey, el bulevar Sabino Saucedo, el SauciIlo de Arriba y el bulevar Jaime Benavides.

Los trabajos se concentrarán en el sector de la colonia Guanajuato de Arriba, donde se realizará la sustitución de tuberías como parte de las acciones de mantenimiento de la infraestructura hidráulica municipal.

EMAS exhortó a los conductores a anticipar sus recorridos, extremar precauciones y respetar la señalización que será colocada en las inmediaciones de la zona intervenida.

El cierre comenzará el lunes 9 de noviembre y se mantendrá de manera temporal durante la ejecución de los trabajos de sustitución de la red hidráulica.