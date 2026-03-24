Cero tolerancia con bares fuera de norma: afirma Fiscal

También se refirió a la clausura de varios bares donde se sorprendió a meseros vendiendo drogas, lo que derivó en nuevas medidas para reforzar la vigilancia.

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Autoridades estatales anunciaron una política de “cero tolerancia” para bares y centros nocturnos que no cumplan con la normativa en la venta de alcohol, advirtiendo que se aplicarán sanciones a quienes infrinjan las reglas.

Aplicarán reglas en todos los municipios

En una reciente declaración, el fiscal Fernández Montañez enfatizó que la seguridad es un tema de orden y que los establecimientos deberán apegarse a las disposiciones vigentes.

“Los bares, antros y centros nocturnos deben cumplir con las mismas normas en los 38 municipios. La venta de alcohol se detendrá a las 02:00 de la mañana, y seremos contundentes en este aspecto”.

El fiscal también se refirió a la clausura de varios bares donde se sorprendió a meseros vendiendo drogas, lo que derivó en nuevas medidas para reforzar la vigilancia.

Exigen conexión de cámaras al C4

En este contexto, anunció que estos establecimientos tienen un plazo para instalar cámaras de videovigilancia y conectarlas al C4 de Saltillo.

“Se acordó en una reunión reciente que, en un plazo no mayor a 10 días, al menos tres bares de Saltillo involucrados en riñas y acusaciones de venta de drogas deberán tener sus cámaras de seguridad conectadas al C4”.

Buscan corresponsabilidad de propietarios

Fernández Montañez subrayó la importancia de que los dueños sean corresponsables con la autoridad en la protección de sus establecimientos.

Aunque actualmente no existe un marco legal que obligue a los propietarios a conectar sus cámaras al sistema estatal, se busca establecer un acuerdo a corto plazo para que todos los negocios se integren a los C2 y C4.

Bares deberán cumplir antes del 24 de marzo

Se espera que los establecimientos Privé, Rabbit y Suite 290 SLW cumplan con este requerimiento a más tardar el martes 24 de marzo.