Cero pesos para drenaje pluvial; alcalde admite falta de recursos

Autoridades municipales han reconocido las deficiencias en el sistema, al señalar que las lluvias ha superado la capacidad de la infraestructura actual.

En medio de las críticas por las inundaciones registradas tras las recientes lluvias extraordinarias, el alcalde de Piedras Negras, Carlos Jacobo Rodríguez González, reconoció que actualmente no existe presupuesto para emprender obras de drenaje pluvial en el municipio.

Las precipitaciones registradas durante los últimos días dejaron hasta ocho pulgadas de agua en cuestión de horas, provocando severas afectaciones en colonias consideradas vulnerables, entre ellas Las Argentinas, Valle del Norte, Las Haciendas y Vista Hermosa.

Aunque la actual administración ha señalado que una de sus prioridades ha sido atender el colapso histórico de la red sanitaria y realizar trabajos preventivos de desazolve en arroyos y cauces naturales, la infraestructura pluvial existente resultó insuficiente ante el volumen de agua acumulado.

Las autoridades municipales han reconocido las deficiencias en el sistema de drenaje, al señalar que la intensidad de las lluvias ha superado la capacidad de la infraestructura actual. Además, han admitido que en administraciones pasadas se autorizaron desarrollos habitacionales en zonas consideradas como escurrimientos naturales.

Durante la conferencia matutina, el alcalde fue cuestionado sobre la ausencia de recursos destinados a obras de drenaje pluvial, una de las principales demandas ciudadanas ante los constantes problemas de inundación que enfrenta la ciudad fronteriza.

En respuesta, Rodríguez González aseguró que el municipio carece de recursos suficientes para desarrollar proyectos de esta magnitud.

“Meter un drenaje pluvial cuesta 40 o 50 millones de pesos. ¿De dónde?”, expresó el edil.

La declaración surge en un contexto de cuestionamientos hacia su administración por el destino de recursos públicos, luego de que diversos sectores criticaran inversiones superiores a los 80 millones de pesos en eventos, bailes y ferias que no habrían generado los resultados esperados.

Pese a reconocer la falta de inversión en infraestructura pluvial, el alcalde realizó recorridos por distintos sectores de la ciudad para supervisar los daños ocasionados por las lluvias y atender las necesidades más urgentes de la población afectad