Centro de Rehabilitación de Ramos Arizpe avanza un 70%

La construcción del Centro de Rehabilitación ubicado en la colonia Escorial avanza conforme al calendario y podría quedar concluido antes de que termine el año

La construcción del Centro de Rehabilitación de Ramos Arizpe alcanzó un 70 por ciento de avance y, si las condiciones climáticas lo permiten, la obra podría quedar concluida antes de finalizar este año, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El edil explicó que actualmente el edificio ya cuenta con la estructura principal y la colocación de techumbres terminada, mientras que los trabajos se concentran en acabados interiores como yesos y pisos.

Centro tendrá capacidad para más de 150 personas

Detalló que el inmueble, ubicado en la colonia Escorial, tendrá capacidad para albergar más de 150 personas, de las cuales alrededor de 100 corresponderán a pacientes internos y 50 más al personal que brindará atención y operará las instalaciones.

Gutiérrez Merino señaló que el proyecto forma parte de las principales obras de infraestructura que desarrolla el municipio, por lo que en los próximos días realizará un recorrido para supervisar el avance de los trabajos.

Preparan nuevos proyectos de infraestructura

En materia de obra pública, el alcalde adelantó que el municipio prepara nuevos proyectos de infraestructura para el segundo semestre del año y sostuvo reuniones con las áreas de Tesorería y Finanzas para definir el presupuesto que permitirá ejecutar nuevas acciones antes de concluir 2026.

Finalmente, informó que el programa de rehabilitación de banquetas mantiene avances en colonias como Loma Linda y Fidel Velázquez, e invitó a la ciudadanía a reportar tramos que aún requieran intervención para verificar si cumplen con los criterios del programa municipal.