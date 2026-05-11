Centro de Idiomas de UAdeC alista expansión en Saltillo

El Centro de Idiomas de la UAdeC planea abrir nuevas extensiones en el oriente y poniente de Saltillo a partir de agosto, fortaleciendo su cobertura educativa

Con presencia en diversas instituciones en la ciudad a través de sus extensiones, el Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de Coahuila busca expandirse hacia el oriente y el poniente de Saltillo, con presencia en el Campus Arteaga y el Instituto de Ciencias y Humanidades, el ICH.

“Próximamente, iniciando el siguiente ciclo escolar por allá de agosto, hay un proyecto de que nos podamos extender al poniente y al oriente de la ciudad, hablo de Arteaga y el campus allá por la salida a Torreón”, dijo Hernán Valdés, director del Centro.

Actualmente, el Centro de Idiomas tiene presencia en sur de la ciudad, en el Instituto de Lenguas Extranjeras, (ILE), donde antes era la Escuela de Música; en Campo Redondo en la Facultad de Mercadotecnia; en la Facultad de Ciencias Sociales, a un costado de Palacio de Gobierno; en el IMARC y en el Instituto Miguel Ángel Rodríguez Calderón, en Ramos Arizpe, en la Facultad de Ciencias Químicas, y el Centro de Idiomas, a espaldas de rectoría.

Valdés dijo que el Centro de Idiomas tiene 39 años de servicio continuo, y que ha sostenido un crecimiento constante en su población estudiantil de entre 8 y 17 por ciento anual.

El Centro de Idiomas ofrece opciones para niños, adolescentes y adultos, con idiomas que van del inglés, que es el más demandado, al alemán, francés, coreano y chino mandarín, entre otros.