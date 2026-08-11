Centro de Idiomas de la UAdeC amplía oferta de inglés

Las clases iniciarán el 17 de agosto y concluirán el 15 de octubre, con horarios distribuidos desde las 8:30 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde

El Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) inició las inscripciones para sus próximos cursos de inglés y anunció una mayor oferta de idiomas para estudiantes y población en general.

Yesika Eugenia Martínez Villarreal, subcoordinadora del Centro de Idiomas Norte-Monclova, informó que los programas contemplan alternativas para niños, adolescentes, jóvenes universitarios y adultos.

Durante la presentación de los programas, Martínez Villarreal estuvo acompañada por Luis Carlos Talamantes Arredondo, coordinador de la Unidad Norte de la UAdeC.

La institución prepara cursos intensivos entre semana y programas sabatinos, además de incorporar coreano, francés e italiano ante las nuevas necesidades académicas y laborales que se presentan en la Región Centro de Coahuila.

Centro de Idiomas de la UAdeC fortalece cursos de inglés

Las inscripciones para los cursos intensivos de inglés entre semana comenzaron esta semana y estarán dirigidas, por ahora, a personas de 15 años en adelante.

Las clases iniciarán el 17 de agosto y concluirán el 15 de octubre, con horarios distribuidos desde las 8:30 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde.

Martínez Villarreal explicó que los horarios con mayor demanda corresponden a los turnos de 4:00 a 6:00 de la tarde y de 6:00 a 8:00 de la noche.

La oferta busca atender tanto a personas que necesitan el idioma para actividades profesionales como a quienes desean mejorar su preparación por motivos personales o académicos.

Posteriormente, comenzará el periodo de inscripción para los cursos sabatinos, con registros programados del 17 al 27 de agosto.

Las clases iniciarán el 29 de agosto y estarán disponibles para niños de siete a 11 años, adolescentes de 12 a 14 años y adultos a partir de los 15 años.

Los programas sabatinos se desarrollarán de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. La responsable del Centro de Idiomas explicó que los grupos se mantienen con un máximo de entre 15 y 20 estudiantes por nivel, con la finalidad de proporcionar mayor oportunidad de participación y práctica durante las clases.

La enseñanza mantiene un enfoque comunicativo para que los alumnos desarrollen confianza al utilizar el idioma. Martínez Villarreal señaló que una de las principales dificultades de quienes estudian una segunda lengua consiste en hablarla, por lo que los programas buscan que los estudiantes practiquen desde los primeros niveles.

Centro de Idiomas de la UAdeC incorpora coreano por demanda industrial

Además del inglés, el Centro de Idiomas incorporó el coreano a su oferta debido al crecimiento de empresas de origen asiático que se han instalado o proyectan establecerse en la Región Centro. Las inscripciones para este programa se realizan durante agosto y las clases comenzarán en septiembre, con sesiones martes y jueves de 12:00 a 14:00 horas.

La incorporación del coreano responde también a una estrategia de preparación para estudiantes y trabajadores ante las nuevas oportunidades laborales.

Talamantes Arredondo explicó que el crecimiento industrial de la región genera la necesidad de contar con personas preparadas en otros idiomas, además del inglés que tradicionalmente ha concentrado la demanda.

Para los cursos sabatinos también se contempla francés de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. El italiano tendrá clases de 3:00 a 6:00 de la tarde, mientras que el alemán no será incorporado por ahora a la oferta inmediata y podría retomarse posteriormente.

El coordinador de la Unidad Norte señaló que la incorporación del coreano fue posible mediante la coordinación con autoridades municipales.

La intención es que la población pueda anticiparse a las necesidades de comunicación que generará la llegada de nuevas compañías y tenga mayores herramientas para acceder a oportunidades laborales.

Actualmente, el Centro de Idiomas cuenta con alrededor de 100 estudiantes universitarios que continúan con su preparación en diferentes niveles.

Los alumnos de la UAdeC también pueden obtener beneficios académicos al acreditar el inglés cursado en el Centro, lo que les permite cubrir el requisito institucional de idioma dentro de sus carreras.

La institución ha observado además un incremento en la matrícula general. Martínez Villarreal atribuyó parte de este crecimiento al interés de los padres de familia por preparar a sus hijos desde edades tempranas y destacó que recientemente concluyó un programa infantil compuesto por 10 niveles.

UAdeC prepara español para extranjeros en Monclova

El crecimiento de la población extranjera también ha generado nuevas necesidades de capacitación.

Martínez Villarreal informó que actualmente hay estudiantes de origen coreano que acuden al Centro de Idiomas para aprender inglés, mientras que algunos integrantes de esas comunidades han mostrado interés en estudiar español.

Ante esta demanda, la UAdeC contempla abrir posteriormente cursos de español para extranjeros.

La institución prevé anunciar durante el año las fechas y condiciones para comenzar este programa, que estaría dirigido principalmente a personas que llegaron a la región por motivos laborales y a sus familias.

La responsable del Centro de Idiomas estimó que actualmente hay alrededor de 10 personas de origen coreano vinculadas con estos procesos de aprendizaje.

Entre ellas se encuentran familiares de ejecutivos que trabajan en las empresas instaladas en la Región Centro.

Los costos de los programas se mantienen diferenciados de acuerdo con la edad y condición del estudiante. Para niños y adolescentes, el curso sabatino de 65 horas tiene un costo de 915 pesos, mientras que los programas para adultos contemplan 80 horas de capacitación.

Los estudiantes de la UAdeC tienen una cuota preferencial de 915 pesos. Para egresados, el costo es de mil 362 pesos, mientras que para personas externas a la institución asciende a mil 560 pesos.

Talamantes Arredondo explicó que el crecimiento del Centro de Idiomas también ha sido posible mediante el aprovechamiento de espacios universitarios.

Los cursos vespertinos y sabatinos utilizan instalaciones de la Facultad de Metalurgia y de la Facultad de Contaduría y Administración, lo que permite ampliar la capacidad de atención.

Martínez Villarreal señaló que el objetivo es que los cursos no representen solamente una enseñanza académica. La intención es proporcionar herramientas que permitan a los alumnos mejorar sus posibilidades personales, educativas y profesionales en una región donde la actividad industrial demanda cada vez más preparación lingüística.

El Centro de Idiomas de la Unidad Norte mantendrá durante las próximas semanas el proceso de inscripción para sus diferentes programas.

La oferta incluye inglés para distintos grupos de edad y niveles, además de coreano, francés e italiano, mientras se prepara la incorporación de nuevas alternativas conforme aumente la demanda.