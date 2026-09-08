Centro contra adicciones en Ramos Arizpe apostará por reinserción

El inmueble contará con aulas para clases, áreas para talleres ocupacionales y una cancha al aire libre para actividades físicas y recreativas

Clases, talleres ocupacionales y actividades deportivas formarán parte del modelo de atención del nuevo Centro de Rehabilitación para Adicciones de Ramos Arizpe, con el objetivo de que los usuarios desarrollen herramientas que les permitan reincorporarse a su entorno familiar y social después de un proceso de recuperación.

El proyecto, que se construye en la colonia Escorial, fue diseñado para ir más allá del alojamiento temporal de personas con problemas de consumo, al incorporar espacios destinados al aprendizaje, la formación de hábitos y la recuperación de capacidades.

El inmueble contará con aulas para clases, áreas para talleres ocupacionales y una cancha al aire libre para actividades físicas y recreativas.

Centro buscará facilitar la reintegración social

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la intención es que las personas que ingresen voluntariamente no permanezcan únicamente alejadas del consumo durante su estancia, sino que puedan desarrollar herramientas para enfrentar su regreso a la vida cotidiana.

“No se trata solamente de alejar a una persona de una adicción durante un tiempo, sino de ayudarle a recuperar hábitos, capacidades y confianza para que pueda regresar con mejores condiciones a su familia y a su comunidad”, expresó.

Podrá atender a cerca de 80 personas

El centro tendrá aproximadamente 700 metros cuadrados de construcción e incluirá 10 dormitorios, sanitarios, regaderas, vestidores, comedor, cocina, enfermería, lavandería y oficinas administrativas.

De acuerdo con el proyecto municipal, podrá atender a cerca de 80 personas que decidan iniciar voluntariamente un proceso de rehabilitación.

Gutiérrez Merino sostuvo que el impacto de las adicciones trasciende a quien enfrenta directamente el problema, debido a que también afecta a padres, hijos, parejas y otros integrantes del entorno familiar.

La apuesta del nuevo centro será, por ello, combinar la atención durante la rehabilitación con actividades que faciliten una posterior reintegración social, en lugar de limitar el proceso únicamente al internamiento.