Cempasúchil y mano de león adornan los altares en Saltillo

Aunque ambas flores forman parte de la tradición, el cempasúchil conserva un lugar especial por su significado ancestral

A pocos días del 1 y 2 de noviembre, comerciantes de flores en Saltillo registran una mayor afluencia de compradores que buscan llevar a sus hogares y panteones los adornos tradicionales del Día de Muertos.

La flor de cempasúchil se mantiene como la más representativa de esta celebración y actualmente se ofrece entre 50 y 60 pesos, ya sea en ramo o en maceta, mientras que la mano de león puede encontrarse a precios más económicos, de entre 20 y 30 pesos.

De acuerdo con la tradición mexicana, los pétalos del cempasúchil se utilizan para formar caminos que guían a las ánimas desde el inframundo hasta el mundo de los vivos, donde se cree que regresan para visitar a sus familiares, disfrutar de las ofrendas y convivir simbólicamente con quienes aún permanecen en este plano.

Su color anaranjado y su aroma característico son elementos fundamentales de los altares, pues representan una guía para el regreso de los seres queridos.

Por su parte, la mano de león, también conocida como flor de terciopelo, ha ganado popularidad en estas fechas por sus tonalidades intensas, principalmente moradas, rojas y carmín, que aportan color a las ofrendas y simbolizan el duelo y el recuerdo de quienes han fallecido.

Aunque ambas flores forman parte de la tradición, el cempasúchil conserva un lugar especial por su significado ancestral, mientras los comerciantes esperan que las ventas continúen aumentando conforme se acerque la celebración.