Celebrará Diócesis de Saltillo 135 años de historia

La Diócesis de Saltillo realizará una serie de actividades religiosas, culturales, académicas y comunitarias como parte de los festejos de su fundación

La Diócesis de Saltillo conmemorará durante junio el 135 aniversario de su fundación con una serie de actividades religiosas, culturales, académicas y comunitarias que buscan fortalecer la identidad de la Iglesia local y promover la participación de los fieles en la vida pastoral de la región.

Durante la presentación del programa conmemorativo, encabezada por el obispo de Saltillo, monseñor Hilario González García, autoridades eclesiásticas informaron que las celebraciones se desarrollarán bajo el lema “Somos Iglesia y caminamos juntos”, con el propósito de recordar el camino recorrido por la diócesis desde su creación el 23 de junio de 1891.

La Iglesia católica en Coahuila destacó que este aniversario representa una oportunidad para agradecer la labor evangelizadora realizada durante más de un siglo, así como para renovar el compromiso pastoral con las familias, las comunidades y los distintos sectores de la sociedad.

Como parte de los festejos, del 14 al 22 de junio se llevará a cabo una Jornada Diocesana de Oración en parroquias y rectorías de toda la diócesis, donde se convocará a los fieles a orar por la misión evangelizadora, las vocaciones sacerdotales y religiosas, las familias y las necesidades actuales de la sociedad.

Además, se promoverá que cada parroquia recuerde y celebre su propio aniversario de erección parroquial, con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia, la memoria histórica y la identidad comunitaria de los católicos.

Entre las actividades centrales destacan una conferencia sobre la historia de la Iglesia, celebraciones eucarísticas de acción de gracias, paneles históricos y eventos culturales programados en Monclova y Saltillo.

El 23 de junio se realizará una misa solemne en la Catedral de Santiago, seguida de un panel denominado “135 años, cronología de nuestra Iglesia Diocesana, camino y esperanza”.

Asimismo, el 25 de junio se contempla un concierto con la Orquesta Filarmónica y una presentación vocal conmemorativa como parte del programa de celebraciones.

La Diócesis de Saltillo recordó que a lo largo de sus 135 años ha sido guiada por siete obispos y que actualmente continúa su labor pastoral bajo la conducción de monseñor Hilario González García, quien hizo un llamado a las comunidades, movimientos, agentes de pastoral y sociedad en general a sumarse a las actividades conmemorativas.

Las autoridades eclesiásticas señalaron que el aniversario busca reafirmar la misión de la Iglesia como un espacio de esperanza, comunión y servicio para las comunidades de Coahuila.