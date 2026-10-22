Celebrará Coahuila el Día de Muertos con actividades gratuitas

La secretaria de Cultura del Estado, informó que museos, centros culturales y espacios públicos ofrecerán una cartelera dirigida a niñas, jóvenes y adultos

Altares dedicados a personajes históricos, exposiciones artísticas, talleres de catrinas, cine de terror y recorridos nocturnos de leyendas formarán parte de El Ciclo Eterno, un programa de actividades culturales gratuitas que se desarrollará en distintos municipios de Coahuila con motivo de las celebraciones de Día de Muertos.

La secretaria de Cultura del Estado, Leticia Rodarte, informó que museos, centros culturales y espacios públicos ofrecerán una cartelera dirigida a niñas, niños, jóvenes y adultos, con propuestas que combinan las tradiciones mexicanas y las expresiones de misterio características de octubre.

En Saltillo, las actividades incluyen altares dedicados a Francisco I. Madero, Óscar Flores Tapia y Nazario Silvestre Ortiz Garza, además de la muestra universitaria de cortometrajes de terror y suspenso Norte Oscuro, lecturas dramatizadas inspiradas en Edgar Allan Poe y relatos de leyendas de Coahuila.

“El Ciclo Eterno es una invitación a encontrarnos con nuestras raíces, a recordar a quienes nos antecedieron y a mantener vivas las tradiciones que forman parte de nuestra identidad”, expresó Rodarte.

Habrá conciertos, catrinas y exposiciones en Saltillo

El 25 de octubre, la explanada de la Biblioteca Central de la Alameda Zaragoza será escenario del concierto Al Son de las Ánimas… y Folklore, con la participación de la Banda de Música del Estado, dirigida por José Luis Ulloa Pedroza.

Del 27 de octubre al 8 de noviembre, el Museo del Sarape y Trajes Mexicanos presentará el altar Entre hilos, flores y recuerdos y el taller Dale vida a la catrina. También habrá exposiciones sobre la memoria y la muerte en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, además de contenidos audiovisuales relacionados con leyendas y personajes de misterio en distintos museos.

Celebraciones llegarán a Torreón, Arteaga y San Pedro

En Torreón, el Edificio Coahuila instalará el altar Viviendo nuestras tradiciones el 29 de octubre, mientras que el 31 de octubre la Casa Mudéjar ofrecerá una intervención artística alusiva al Día de Muertos.

En San Pedro, el Museo Madero Centenario de la Revolución presentará el 30 de octubre el altar Madero Inmortal y las visitas guiadas Noche de Mitos y Leyendas.

Por su parte, el Museo de las Momias de San Antonio de las Alazanas, en Arteaga, celebrará su 16 aniversario el 31 de octubre, con un festival artístico y cultural que contará con la participación de talento coahuilense y la Banda de Música del Estado.

La Secretaría de Cultura destacó que esta programación busca acercar las tradiciones a las nuevas generaciones y aprovechar los espacios culturales de Coahuila como puntos de encuentro familiar.

Los horarios, sedes y detalles de las actividades pueden consultarse en el portal oficial de la Secretaría de Cultura de Coahuila y en sus redes sociales.